У Севастополі фінішувала міжнародна вітрильна регата (фото)

У Севастополі завершилася 20-та міжнародна вітрильна регата крейсерських яхт на призи командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України “Кубок Криму – 2013”, яка присвячувалася 68-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, 21-й річниці українського флоту і 230-й річниці Севастополя. 117 яхтсменів на 22 яхтах, поділених на п’ять груп в залежності від їх класу, пройшли понад 250 морських миль за маршрутом Севастополь – Балаклава – Феодосія – Артек – Севастополь.

На літній естраді міста відбулася урочиста церемонія закриття змагань.

– Цього року учасники міжнародної вітрильної регати проявили справжній морський характер. Символічно, що наша регата пройшла історичними морськими шляхами, і завершилася в місті морської слави слов’янських народів – в місті-герої Севастополі, – зазначив командувач Військово–Морських Сил Збройних Сил Збройних Сил України віце-адмірал Юрій Їл’їн, вітаючи учасників церемонії. – Нам приємно, що серед яхт-учасниць – п’ять екіпажів від ВМС України, три екіпажі від Чорноморського флоту Російської Федерації, решта – з Дніпропетровська, Мелітополя, Запоріжжя, Ялти і Керчі, – додав керівник виду Збройних Сил України.

Командувач українського флоту подякував за сприяння у проведенні регати керівництву міста Севастополя, Чорноморського флоту РФ, Федерації яхтового спорту Севастополя, спонсорам, і висловив переконання, що у 2014 році подібна регата також пройде на високому рівні.

За підсумками, переможцем у першій групі став екіпаж яхти ВМС ЗС України “Ліра”, де капітаном Анатолій Николаєв. Українські військово-морські яхтсмени також вибороли друге призове місце у третій групі – екіпаж яхти ВМС ЗС України “Юнона”, яку очолює капітан 1 рангу запасу Юрій Наумов. Також призове третє місце у своїх групах посіли екіпажі яхт українських ВМС “Фіолент”, “Гермес” і “Спрей”, де капітанами яхт є ветерани ВМС України Олег Вєтров, Василь Любич і Олександр Павліщев.

Головний приз – “Голуба стрічка” – за найкращий час – отримав екіпаж севастопольської яхти “Маямі”, який подолав усю дистанцію швидше за усіх.

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Юрій Їл’їн разом з членами суддівської колегії і спонсорами вручив призерам кубки, медалі, грамоти і подарунки. Керівник виду Збройних Сил України також подякував екіпажу учбового катеру Академії ВМС імені П.С. Нахімова “Нова Каховка” за високопрофесійне виконання своїх обов’язків під час забезпечення регати.