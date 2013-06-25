У Чорному морі проходять українсько-російські навчання

Планом навчання, до участі в якому з двох сторін залучено близько 15 кораблів і суден, авіація, особовий склад спеціальних підрозділів, передбачені також виконання бойових вправ, зокрема, артилерійської стрільби по надводній та повітряній цілях, глибинне бомбометання, розстріл плаваючої міни. Одним з головних епізодів другої половини дня стане ведення антипіратських дій, що включає в себе висадку груп спеціального призначення на захоплене піратами судно, проведення навчання з визволення судна. Крім того, сили проведуть навчання з надання допомоги аварійному судну, пошуку та рятування у взаємодії з авіацією особового складу, що плаває на воді. Планується, що за діями сил у морі на кораблі ЧФ РФ «Бора» спостерігатимуть командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Юрій Іл’їн і командувач ЧФ РФ віце-адмірал Олександр Вітко.

Українські Військово-морські Сили Збройних Сил України на навчанні представлені групою офіцерів у складі апарату керівництва, корветом «Хмельницький», морським тральщиком «Черкаси», санітарним катером «Сокаль», пожежним катером «Борщів», двома швидкохідними човнами «Віллард», підрозділом спеціального призначення, літаком і вертольотом.

Згідно з ротаційним принципом, цього року керівником навчання є командувач ЧФ РФ віце-адмірал Олександр Вітко, першим заступником керівника навчання – перший заступник командувача ВМС ЗС України віце-адмірал Сергій Єлісєєв.