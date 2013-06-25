Воїни-танкісти успішно виконали стрільби на Криворізькому полігоні

За інформацією тимчасово виконуючого обов’язки заступника командира 17-ї окремої танкової бригади підполковника Сергія Ялинного, перед початком стрільб воїни-танкісти склали заліки з основ правил стрільби, знання матеріальної частини, провели розвідку цілей, виконали нормативи зі збирання та розбирання кулеметів ПКТ та НСВТ, а також були проінструктовані щодо дотримання заходів безпеки.

– За умовами стрільб, військовослужбовцям необхідно було відпрацювати ведення вогню в умовах оборонного бою та вразити чотири мішені. На їх ураження надавалося три 125-міліметрові осколково-фугасні снаряди та 50 набоїв до кулемету ПКТ, – розповів підполковник Сергій Ялинний.

За підсумками стрільб відмінні результати продемонстрували командир танкового батальйону підполковник Володимир Гречуха, командири танкових рот капітани Ярослав Сидоров та Михайло Сидоренко, а також командир танку молодший сержант Олексій Якобчук.