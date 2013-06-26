Лебедєв розповів про перспективи реформування армії

Про це на брифінгу у Кабінеті Міністрів України повідомив Міністр оборони України Павло Лебедєв, коментуючи аспекти державної програми реформування і розвитку Збройних Сил України на 2013-2017 роки.

"29 травня Урядом була затверджена Державна комплексна програма реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року. Зараз вона проходить розгляд у секретаріаті Ради національної безпеки та оборони України. Метою цієї програми є, у першу чергу, реформування Збройних Сил України з метою створення боєздатної, боеготової армії", – наголосив Павло Лебедєв.

Він зауважив, що згідно з Державною програмою, основні ресурси будуть спрямовані на бойову підготовку військовослужбовців. Крім того, впродовж п’яти років близько 28 мільярдів гривень буде направлено на переозброєння Української армії, модернізацію, ремонт і закупівлю нового озброєння для авіації, флоту і сухопутних військ.

Міністр оборони України зазначив, що найближчим часом Державна комплексна програма реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року повинна пройти затвердження на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.