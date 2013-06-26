Восени відбудеться останній призов на службу в армії

Про це сьогодні, 26 червня, повідомив міністр оборони України Павло Лебедєв під час брифінгу у Кабінеті міністрів України.

– Восени відбудеться останній призов на строкову військову службу. Цієї весни ми призвали до Збройних Сил України удвічі менше громадян, ніж минулого року, – зазначив міністр оборони України Павло Лебедєв.

Він зауважив, що цієї весни не відбувалося призову до підрозділів Військово-Морських, Повітряних сил і Високомобільних десантних військ.

– Восени 2014 року буде звільнений останній солдат строкової служби, – наголосив Павло Лебедєв.

Глава оборонного відомства відзначив, що після підвищення грошового забезпечення військовослужбовців-контрактників, їхня кількість у Збройних Силах України почала збільшуватися.

Він також зазначив, що незабаром військові комісаріати будуть обирати, хто з юнаків служитиме в армії за конрактом.

– Вже у 2014 році військові комісаріати обиратимуть тих, хто гідний служити в армії за контрактом, – наголосив міністр оборони України.

За словами Павла Лебедєва, перехід Українського війська на професійні рейки дозволить заощадити бюджетні кошти та покращити стан техніки, а також ситуацію у Збройних Силах України загалом.

– З березня по травень кількість контрактників збільшилася на 3,1 тисячі. Це вже тенденція. Але якщо цей рік буде кількісним, то наступний буде якісним. В Українське військо братимуть лише кращих контрактників, – підкреслив Павло Лебедєв.