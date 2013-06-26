Лебедєв обіцяє ліквідувати борги по зарплаті до 1 липня

Про це сьогодні, 26 червня, під час брифінгу у Кабінеті міністрів України повідомив міністр оборони України Павло Лебедєв.

– Станом на 1 липня на підприємствах Міністерства оборони України заборгованості по зарплаті не буде. Це питання в мене на особистому контролі, – зазначив Павло Лебедєв.

За словами міністра оборони України, швидко ліквідувати заборгованість не вдасться, проте є позитивна тенденція у вирішенні цього питання.

Також він зазначив, що вже вирішено питання компенсації за оренду житла для українських офіцерів.

– Міністерство оборони України виплачуватиме офіцерам компенсацію за піднайом житла. Таке рішення сьогодні прийнято Кабінетом міністрів України, – повідомив Павло Лебедев.

За його словами, сума компенсації розраховуватиметься в межах 2,5 тис. грн на сім’ю із двох осіб.

Також глава оборонного відомства зазначив, що цього року Міністерство оборони України планує передати під службове житло для військовослужбовців близько півтори тисячі квартир.