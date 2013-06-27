У Криму танкісти успішно виконали стрільби з озброєння танку

Зазначена вправа виконувалася в комплексі і передбачала як стрільбу артилерійськими пострілами, так і ураження цілей з великокаліберного кулемету. Також військовослужбовці відпрацювали нормативи з метання гранат на влучність з місця та вивчили питання виявлення і відбору цілей. Під час практичних занять танкістів було перевірено знання та практичні навички особового складу у вирішенні вогневих задач при виконанні стрільб з озброєння танка, а також вдосконалення вогневого злагодження екіпажів при веденні вогню.

Виконання стрільб проводилось з трьох танків навчально-бойової групи. Напередодні танкісти склали контрольні заліки зі знання основ й правил стрільби, матеріальної частини озброєння та виконали нормативи з неповного збирання та розбирання кулеметів ККТ та НСВТ, а також завантаження трьох артилерійських пострілів в конвеєр.