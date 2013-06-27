На Рівненщині зв’язківці «воювали» за ефір

– Відійшовши від традиційних форм бойового вишколу, ми значно підвищили навченість наших військовослужбовців, – зазначив командир полку полковник Сергій Патапов. – Зокрема, крім забезпечення зв’язку, учасники навчання відпрацьовували ще й питання бойового забезпечення. В сукупності це дозволяє говорити про нову якісну тренованість наших зв’язківців.

Учасники заходу здійснили марш на полігон, під час якого подолали ділянку зараженої місцевості та провели дегазацію озброєння і військової техніки. Протягом маршруту вони здійснювали інженерну розвідку шляхів та робили мінні проходи у мінних полях. Протягом п’яти днів, вони відбивали напади диверсійно-розвідувальних груп. Основним же завданням було забезпечення зв’язком органу управління. Їм протидіяла група реальних радіоперешкод, яка виявляла частоти наших зв’язківців та намагалася “зіпсувати” зв’язок.

– Ми перевірили наші бойові спроможності та провели тренування особового складу в умовах, наближених до реальних, – наголосив командир польового вузла зв’язку підполковник Олександр Нагорнюк. – Командири отримали неоціненний досвід з управління підрозділами в польових умовах. А для солдат цей вихід став хорошою мотивацією для служби.

Варто зазначити, що до цього подібні заходи бойової підготовки проводилися за спрощеною програмою. Цьогорічний вихід на полігон сподобався усім учасникам, адже став викликом для їх фізичних і психічних можливостей.

– Люди обирають для себе службу в армії, адже це більше, ніж професія. З новими методами підготовки наші підлеглі можуть з головою поринути в імітовану для них “війну”, а командування підрозділу, в свою чергу, пересвідчитися, що особовий склад готовий до виконання завдань за призначенням, – наголосив заступник командира польового вузла зв’язку з виховної роботи майор Андрій Ємельянов.