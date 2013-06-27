На Київщині завершилося навчання військових авіаторів

Навчання проводилося в три етапи. Протягом трьох діб було відпрацьовано єдиний алгоритм дій по підготовці та веденню бойових дій в ході посилення прикриття визначених важливих об’єктів держави. Бригади були приведені в бойову готовність, з відпрацюванням елементів здійснення маршів підрозділами зенітної ракетної бригади та підготовки авіаційних підрозділів до здійснення перебазування на оперативний аеродром, а також відпрацювали питання управління діями бригад під час роботи по порушнику правил використання повітряного простору.

В ході проведення завершального етапу навчань відпрацьовано практичні заходи по відбиттю засобів повітряного нападу противника авіацією, та нанесення ударів по об’єктах умовного противника, при цьому зенітні ракетні війська успішно виконали поставленні завдання в умовах посилених радіозавад.

– Проведення такого рівня навчань актуальні та необхідні, адже тільки на практиці можливо вдосконалити льотний вишкіл особового складу і дослідити можливості удосконалення системи вогню бригади на малих та гранично малих висотах, а також питання практичної взаємодії зенітних ракетних військ з винищувальною авіацією в ході посилення прикриття важливих об’єктів держави, – зазначив генерал-майор Аркадій Вашутін.

Комплекс проведених заходів дозволив відпрацювати поставленні завдання на високому рівні, навчальні цілі досягнуті.