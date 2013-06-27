Лебедєв обіцяє розібратися з корупціонерами у Міноборони

Про це повідомив міністр оборони України Павло Лебедєв на брифінгу у Кабінеті міністрів України.

– Що стосується корупції – це моя принципіальна позиція. Сьогодні посадова особа в погонах, причетна до тих чи інших корупційних дій або ж махінацій з розкрадання, усувається з посади. Після проведення службового розслідування, за підтвердженням фактів звільняється за відповідною статтею, – зазначив Павло Лебедєв.

Глава оборонного відомства зауважив, що з 1 січня 2013 року у правоохоронні органи було передано 80 матеріалів правопорушень, що стосувалися бюджетної та фінансової дисциплін, розкрадання майна оборонного відомства, зловживання посадовими обов’язками, прийняття керівниками неправомірних рішень.

За дорученнями керівництва Міністерства оборони України та зверненнями правоохоронних органів за січень-червень 2013 року Службою внутрішнього аудиту Збройних Сил України було проведено 494 аудити, в ході яких було встановлено ряд порушень фінансових, бюджетних та господарських дисциплін, що призвели до збитків на суму 106 млн грн. Завдяки вжитим заходам відшкодовано 13,9 млн грн збитків, попереджено та усунуто інших порушень фінансової дисципліни на суму 118,8 млн грн.

Крім того, у 2013 році запроваджено нову форму попередження можливих порушень. Впроваджено систему попередніх перевірок Службою внутрішнього аудиту Збройних Сил України реєстрів платежів Міністерства оборони України та матеріалів щодо визначення очікуваної вартості предметів закупівлі. За оперативними даними у звітному періоді було вже попереджено можливих порушень на суму 6,1 млн грн.