У Києві з нагоди Дня Конституції відбулося покладання квітів до пам’ятників Шевченку і Грушевському

Прем’єр-міністр України Микола Азаров з нагоди Дня Конституції взяв участь у церемонії покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському. Також в урочистостях взяли участь урядовці, народні депутати, представники київської влади, перший заступник Міністра оборони України Олександр Олійник, перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України адмірал Ігор Кабаненко, громадськість, ліцеїсти Київського військового ліцею ім.І.Богуна.