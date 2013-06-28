Лебедєв заявляє про кардинальну зміну підходів до боротьби з корупцією

Сьогодні питання боротьби з корупцією є одним із пріоритетних у діяльності Міноборони. На цьому наголосив Міністр оборони України Павло Лебедєв під час робочої наради з керівниками структурних підрозділів оборонного відомства.

Він відзначив, що ініційовані керівництвом Міністерства оборони України рішучі заходи щодо боротьби з проявами корупції, крадіжками військового майна, іншими порушеннями чинного законодавства повинні отримати максимальну підтримку на місцях.

"Командири та начальники всіх рівнів орієнтовані на приділення цьому питанню посиленої уваги", – наголосив керівник оборонного відомства.

Павло Лебедєв зазначив, що з початку поточного року спеціалізованими структурними підрозділами Міністерства оборони України вже виявлено низку правопорушень, що стосувалися фінансової та бюджетної діяльності Міноборони, прийняття неправомірних рішень, розкрадання майна, корупційних проявів тощо. Усі матеріали встановленим порядком передано до правоохоронних органів.

Загалом за дорученнями керівництва Міністерства оборони у першому півріччі 2013 року проведено майже 500 аудиторських перевірок, в ході яких встановлено низку порушень, що призвели до збитків на суму 106 мільйонів гривень.

Завдяки невідкладним вжитим заходам відшкодовано 13,9 мільйонів гривень, усунуто порушень фінансової дисципліни на суму 118,8 мільйонів гривень.

З метою дотримання законності у Міноборони та ЗС України, ретельного контролю за недопущенням порушень чинного законодавства в оборонному відомстві Павлом Лебедєвим посилено функції Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та Головної інспекції Міноборони.

"На сьогодні кардинально змінено підходи до боротьби з корупцією. Усі виявлені в ході перевірок порушення, пов’язані з корупційними проявами чи зловживанням службовим становищем негайно викорінюються, матеріали перевірок встановленим порядком передаються до правоохоронних структур для відповідного реагування та притягнення винних посадових осіб до відповідальності згідно із Законом. Це питання є для мене принциповим", – зазначив Павло Лебедєв.