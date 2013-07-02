Представники ЦСК здобули нагороди на чемпіонаті України зі стрибків на батуті

Днями представники команди майстрів з окремих Олімпійських видів спорту Центрального спортивного клубу Збройних Сил України здобули чимало нагород на чемпіонаті України зі стрибків на батуті, що завершився у Миколаєві.

Так, майстри спорту міжнародного класу молодший сержант Марина Кийко разом з працівником ЗС України Наталею Москвіною вибороли 1 місце в синхроні. Крім того, Наталя Москвіна зайняла 1 місце в індивідуальній першості. Майстер спорту міжнародного класу працівник ЗС України Дмитро Волянський посів 1 місце у синхроні. А представник спортивного активу ЦСК ЗС України майстер спорту міжнародного класу Олександр Сатін здобув 2 місце в індивідуальній першості, та 2 місце у синхроні.