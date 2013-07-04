На річці Случ танкісти виконують вправи з підводного водіння

Танкові батальйони 30-ї окремої механізованої бригади з Новоград-Волинського та 72-ї окремої механізованої бригади з Білої Церкви виконали вправи з підводного водіння на річці Случ поблизу міста Новоград-Волинський.

– Така вправа відноситься до однієї з найскладніших і потребує ретельної підготовки техніки та екіпажів, – зазначив перший заступник командир корпусу генерал-майор В’ячеслав Назаркін, оцінюючи практичні дії підлеглого особового складу.

І хоча такий захід для танкістів 8-го армійського корпусу проводиться не вперше, все одно на обличчях військових було видно хвилювання. Виконання вправи здійснює механік-водій разом з командиром танка, які допускаються до заняття лише після проходження занять з легководолазної підготовки, вивчення теоретичної частини виконання вправи та складання заліків зі знання заходів безпеки і проходження спеціалізованої військово-лікарняної комісії. Тим, хто виконував вправу, довелося подолати ділянку річки Случ шириною 200 метрів на глибині близько 3 метрів.

Як зазначив старший офіцер відділу бойової підготовки 8-го армійського корпусу підполковник Ігор Столярик, у даному заході брали участь виключно офіцери та військовослужбовці військової служби за контрактом. Під час занять танкісти відточували свою майстерність та набували досвіду водіння у складних умовах.

Кращі результати показали найбільш досвідчені офіцери та солдати. Це – командир взводу лейтенант Сергій Онушко, старший механік-водій солдат Олександр Пархоменко, механіки-водії солдати Антон Шабуров та Андрій Павленок. За підсумками заняття військовослужбовців, які показали відмінні результати, буде заохочено від командування частин.