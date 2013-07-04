У 8-му армійському корпусі визначили переможця військового біатлону

Днями на спортивній базі 26-ї Бердичівської артилерійської бригади проводилися змагання у визначенні кращого підрозділу 8-го армійського корпусу з літнього військового біатлону. 80 військовослужбовців – представники восьми команд від бригад та полків виборювали право називатися кращими біатлоністами та захищати честь армійського корпусу на Чемпіонаті Збройних Сил України.

В запеклій боротьбі перше місце вибороли господарі змагань – 3-я гаубична самохідно-артилерійська батарея 26-ї артилерійської бригади (командир батареї капітан Юрій Юла). Друге місце посіла 4-та механізована рота 30-ї окремої механізованої бригади (командир роти старший лейтенант Леонід Давидовський), а третє місце у команди роти матеріального забезпечення 27-го реактивного полку, де командиром капітан Максим Рєпка.

В особистій першості рівних не було лейтенанту Роману Стецьків – представнику 26-ї артилерійської бригади, який з результатом 15 хв.16 сек впевнено зайняв перше місце. “Срібло” та “бронза” – у представників 30-ї окремої механізованої бригади з Новоград-Волинського – молодших сержантів Богдана Семенюка та Миколи Рожкова, різниця в часі яких складає лише 1 секунду – 15.38 та 15.39 відповідно.

Виконуючий обов’язки першого заступника командира 8-го армійського корпусу полковник Валерій Марцеха нагородив від імені командира корпусу команди та кращих військовослужбовців кубками, медалями і грамотами.

– Команда 26-ї артилерійської бригади буде представляти 8-й армійський корпус на Чемпіонаті Збройних Сил України, який буде проводитися 18-19 липня у Бердичеві, – зазначив начальник служби фізичної підготовки і спорту корпусу майор Василь Дячук.