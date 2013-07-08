Українські миротворці в Конго взяли участь у Параді медалей Збройних Сил КНР
Українські миротворці Збройних Сил України, які виконують завдання Місії ООН у Демократичній Республіці Конго, взяли участь в урочистостях з нагоди проведення “Параду медалей” миротворчого підрозділу Збройних сил Китайської Народної Республіки.
На заході, крім українського окремого вертолітного загону, були присутні військові контингенти Уругваю, Єгипту, Пакистану, Бангладеш та інших країн, які виконують завдання Місії ООН у цій африканській країні.
У святкуванні, яке відбулось поблизу міста Букаву, традиційно взяло участь керівництво Місії ООН у Демократичній Республіці Конго, перші особи силових структур, представники державної влади та місцевого самоврядування у зоні відповідальності провінції Південне Ківу. Цього дня медалі Організації Об’єднаних Націй “За службу миру” отримали військовослужбовці Китайської Народної Республіки, які проходять службу в інженерній роті та військовому госпіталі другого рівню акредитації.
Як розповів бортовий перекладач українського вертолітного загону майор Станіслав Чорногорець, – участь у таких заходах є запорукою дружніх стосунків, підвищення рівню взаєморозуміння між представниками різних країн, їх традицій та культур.
– Все це сприяє загальному розвитку та подоланню мовного бар’єру, підвищенню не тільки іміджу Збройних Сил, а й України в цілому на міжнародному рівні, – зауважив офіцер.