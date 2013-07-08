Українські миротворці в Конго взяли участь у Параді медалей Збройних Сил КНР

На заході, крім українського окремого вертолітного загону, були присутні військові контингенти Уругваю, Єгипту, Пакистану, Бангладеш та інших країн, які виконують завдання Місії ООН у цій африканській країні.

У святкуванні, яке відбулось поблизу міста Букаву, традиційно взяло участь керівництво Місії ООН у Демократичній Республіці Конго, перші особи силових структур, представники державної влади та місцевого самоврядування у зоні відповідальності провінції Південне Ківу. Цього дня медалі Організації Об’єднаних Націй “За службу миру” отримали військовослужбовці Китайської Народної Республіки, які проходять службу в інженерній роті та військовому госпіталі другого рівню акредитації.

Як розповів бортовий перекладач українського вертолітного загону майор Станіслав Чорногорець, – участь у таких заходах є запорукою дружніх стосунків, підвищення рівню взаєморозуміння між представниками різних країн, їх традицій та культур.

– Все це сприяє загальному розвитку та подоланню мовного бар’єру, підвищенню не тільки іміджу Збройних Сил, а й України в цілому на міжнародному рівні, – зауважив офіцер.