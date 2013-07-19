Тактична група 17-ї окремої гвардійської танкової бригади успішно виконала навчально-бойові завдання

На Дніпропетровщині, з метою перевірки спроможності до виконання поставлених завдань за призначенням, особовий склад 17-ї окремої гвардійської танкової бригади 6-го армійського корпусу Сухопутних військ був перевірений представниками Генерального штабу Збройних Сил України.

Зокрема, особовому складу ротної тактичної групи з’єднання необхідно було виконати навально-бойові завдання “Організація та здійснення пересування підрозділів”.

Військовослужбовці ротної тактичної групи, під загальним керівництвом командира танкового батальйону гвардії підполковника Олександра Великодного, на штатній бойовій техніці здійснили марш до Криворізького загальновійськового полігону.

Прибувши до району зосередження, воїни-гвардійці виконали практичні стрільби штатним артилерійським пострілом з озброєння танків, автоматів Калашникова, ручних кулеметів та снайперських гвинтівок. Також військовослужбовцями були відпрацьовані питання щодо розташування підрозділів на місцевості та стандартів з РХБ захисту, вогневої та медичної підготовки.

Командир 17-ї окремої гвардійської танкової бригади гвардії полковник Олександр Тарнавський високо оцінив дії своїх підлеглих. Особовий склад та бойова техніка гвардійського танкового з’єднання готові до виконання завдань за призначенням.