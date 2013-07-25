Командування KFOR високо оцінило роботу української групи розмінування в Косово

З моменту прибуття на Балкани українські сапери проводять роботи по виявленню та знешкодженню вибухонебезпечних предметів вже на 4-му важливому об’єкті. Як зазначив начальник групи майор Олег Снопко, на сьогоднішній день сапери випереджають графік виконання запланованих робіт більш ніж вдвічі.

– Зараз, відповідно до розпорядження командування сил KFOR, ми перевіряємо на наявність вибухонебезпечних предметів територію військового аеродрому «Слатіна», поблизу Пріштіни. В майбутньому тут планують побудувати вертолітні майданчики. Загальна площа території, яку ми повинні перевірити, становить близько 150 тисяч квадратних метрів. Задача ускладнюється тим, що потрібно не просто очистити певну ділянку об’єкта від вибухонебезпечних предметів, але й провести її глибинну перевірку (до 7 метрів завглибшки) з повним вилученням будь-якого металу з ґрунту, – зазначив майор Олег Снопко.

Слід зауважити, що до цього українські сапери успішно виконували міннопошукові завдання двічі на військовій базі «Призрань», в тому числі під час проведення демонтажних робіт колишнього штабу армії Союзної Республіки Югославія «Blue Residence», а також на території комунікаційного центру «MT Cviljen».

В ході проведення робіт було виявлено та знешкоджено шляхом підриву авіаційний касетний боєприпас BL-755 виробництва Великобританії та димову міну DM-26, 10 так званих «клонів» автомата АК-47 югославського виробництва «Застава», 2 ручні гранати, 1 сигнальний пістолет, 2 підривники для протитанкових мін, а також учбові снаряди та велику кількість набоїв до стрілецької зброї.

Новопризначений начальник штабу сил KFOR бригадний генерал армії США Девід Ейкок під час ознайомлення з важливими об’єктами KFOR особисто подякував військовослужбовцям групи розмінування національного контингенту 17-ї ротації за якість і оперативність у виконанні завдань вищих штабів.

Варто додати, що під час виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів з групою українських саперів постійно перебуває мінно-пошуковий собака Ларс. За час перебування групи на Балканах Ларс став справжнім улюбленцем усіх військовослужбовців сил KFOR.