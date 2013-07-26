Громадська приймальня Міністра оборони у Севастополі провела прийом з питань медзабезпечення

На питання відвідувачів відповів начальник Військово-медичного клінічного центру Кримського регіону полковник медичної служби Микола Пилипенко.

Варто зазначити, що цей захід відбувся згідно графіку виїзних прийомів громадян представниками структурних підрозділів Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України відповідно доручення заступника Міністра оборони України – керівника апарату Володимира Можаровського.

За словами начальника полковника медичної служби Миколи Пилипенка, медики повинні вирішувати питання, які належать до компетенції Військово-медичного департаменту міністерства оборони України.

– Мета проведення таких прийомів полягає у підвищенні рівня довіри населення до оборонного відомства. Усі проблемні питання, які були порушені під час прийому, будуть передані керівництву Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України, – зазначив полковник медичної служби Микола Пилипенко.

Наприклад, один з військовослужбовців з кримського міста Джанкой, хворий на хронічний гепатит, звернувся до регіональної приймальні з проханням допомогти у вирішенні проблеми із забезпеченням його ліками.

А от жінка, інвалід 1-ї групи, яка прослужила 15 років на вузлі зв’язку ВМС Збройних Сил України потребує термінової пересадки нирок. Таку операцію можуть зробити лише у Білорусії та Германії, і коштує вона дорого.

Вивчивши усі документи по цій справі, полковник медичної служби Микола Пилипенко зв’язався телефоном із керівництвом Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України. За його словами, керівництво Міністерства оборони може звернутися до Міністерства охорони здоров’я з проханням надати допомогу у лікуванні, і за державні кошти провести таку операцію. Саме такий алгоритм буде використано для того щоб допомогти жінці-інваліду.

Усі проблемні питання, які були підняті під час проведення виїзного прийому громадян, зареєстровані та передані до приймальні Міністра оборони України та керівництва Військово-медичного департаменту.