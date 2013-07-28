Янукович: За роки незалежності ВМС утвердили статус України як морської держави

– Сьогодні ми вшановуємо всіх, хто зв’язав свою долю з морем. Це люди особливого гарту. Своєю працею і відданістю службі вони примножують славетні морські традиції Вітчизни, – сказав Віктор Янукович.

За словами Президента України, вітчизняні морські традиції сягають корінням у героїчну історію – від морських походів часів князів Ігоря і Святослава до оборони Севастополя від німецько-фашистських загарбників.

– Морський флот не лише найважливіший господарський комплекс держави. Це і невід’ємна надійна складова нашої оборони, – відзначив Президент України – Верховний Головнокомандувач ЗС України.

Віктор Янукович зазначив, що за роки незалежності Військово-Морські Сили утвердили статус України як морської держави:

– У відносно короткий літопис флоту України вже вписані трансатлантичні походи, бойова служба в Середземному морі, успішне виконання відповідальних державних завдань.

Він висловив переконання, що українські Військово-Морські Сили й надалі наполегливо утверджуватимуть свій авторитет на світовій карті. Свідченням цього є участь українських кораблів в антипіратській операції “Океанський щит”, антитерористичних операціях.

Віктор Янукович зазначив, що Севастополь в усі віки славився як місто бойової, морської слави.

– І в наші дні основні сили флоту формуються саме тут, а служба на флоті - це сторінки життя багатьох севастопольців, – сказав він.

Глава держави також наголосив, що як перед Україною, так і перед Росією зараз стоять спільні завдання щодо модернізації армії і флоту, будівництва нових кораблів та освоєння нових видів озброєнь.

– Переконаний: тут є величезний потенціал для розвитку співпраці, – сказав Віктор Янукович і запевнив, що керівництво України зробить усе можливе, щоб відповідні програми з розвитку флоту були виконані.

За словами Президента України – Верховного Головнокомандувача ЗС України, тут, у Севастополі, зміцнюється морське братерство України та Росії, моряки двох країн розвивають партнерські відносини, проводять спільні навчання, обмінюються досвідом, разом відзначають свята і разом вшановують героїчне минуле.