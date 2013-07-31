У Севастополі відродили традицію полуденного пострілу

У Севастополі Військово-Морські Сили за дорученням Міністра оборони України Павла Лебедєва відродили щоденний ритуал “полуденного пострілу”. Традицію “полуденного пострілу”, яка тут бере свій початок ще у 1819 році, відроджено під час святкування Дня флоту України, з метою військово-патріотичного виховання підростаючого покоління, формування у майбутніх військовослужбовців свідомої готовності до озброєного захисту Батьківщини, виховання любові та почуття гордості до армії і флоту. Постріл виконується особовим складом окремого берегового ракетного дивізіону Військово-Морських Сил Збройних Сил України із 85-мм гармати Д-44 з території Військово-морського музею України, що на Михайлівській батареї.

31 липня розрахунок берегових ракетників ВМС вже вчетверте від початку відродження традиції здійснив “полуденний постріл”.

Варто додати, що на українському флоті відсутній дефіцит снарядів відповідного типу, то ж відтепер традиції знову жити. До речі, відвідувачі музею, які саме опівдні перебуватимуть тут з екскурсією, зможуть побачити проведення українськими військовими моряками “полуденного пострілу”.

Довідково. У 1819 році у Севастополі вперше було введено службу часу. З цією метою на головних воротах Адміралтейства було споруджено башту, з закріпленим на ній годинником. У тому ж році командир Чорноморського флоту і портів Чорного моря Олексій Грейг видав указ, згідно якому при домі Головного командира було встановлено гармату. Щоденно, рівно о 12-й годині, із неї виконувався полуденний постріл. У подальші роки ця традиція з різних причин переривалася, були спроби її поновити. У День флоту України, вперше за останні роки, у Севастополі відроджено ритуал полуденного пострілу.

Постріл здійснюється з артилерійської гармати повоєнного виробництва.