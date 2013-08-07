Командувач сил Місії ООН у Ліберії відвідав українських миротворців

Військове керівництво прибуло до дислокації українських миротворців з метою огляду стану озброєння, авіаційної техніки, тилового майна, спорядження та медичного обладнання.

Більш детально ознайомитися з можливостями загону, станом, призначенням авіаційної техніки, рівнем її бойової готовності та спроможністю до виконання завдань за призначенням генерал та офіцери мали змогу під час брифінгу, підготовленого українськими миротворцями. Командувача сил Місії ООН в Ліберії цікавило, чи зможуть гелікоптери Мі-8 зайняти місце Мі-24, виведених у сусідню державу, та на екіпажі яких покладатимуться завдання з повітряної підтримки наземних військ, демонстрації присутності миротворчого контингенту ООН, патрулювання території, спостережні польоти. Також військовий керівник з’ясував, яка потрібна допомога від командування місії та особисто від нього.

– Перш за все, я хочу подякувати українському контингенту за професіоналізм та майстерність, – наголосив генерал-майор Леонард Нгонді. – Ваше перебування у Ліберії, а тепер і в Кот-д’Івуарі – це запорука стабільного розвитку республік, мирного існування громадян. Ви гідно виконуєте складні та відповідальні завдання, оберігаючи мир у західній частині Африки, виконуючи пасажирські та вантажні перевезення, здійснюючи пошуково-рятувальні роботи, проводячи евакуацію поранених і хворих.

Після завершення брифінгу високоповажні гості оглянули медичний пункт, їдальню, умови проживання миротворців. Згодом на місцевому аеродромі, де базується повітряна та спецтехніка, офіцери сил Місії ООН ознайомилися з можливостями вертольотів, оглянули озброєння та обладнання транспортно-бойових Мі-8, засоби для евакуації поранених та хворих, предмети, які використовуються при проведенні пошуково-рятувальних операцій.

Практично було продемонстровано, як вертоліт Мі-8 із транспортного стає транспортно-бойовим. З цією метою кабіну екіпажу закрили бронеплитами та встановили кулемети. Вздовж віконних бортів розмістили біля спеціальних пристосувань десантників для ведення вогню із стрілецького озброєння. Було показано різні варіанти підвіски контейнерів з крупнокаліберними кулеметами, гранатометами, скорострільними гарматами.

– Я цілком задоволений побаченим, – на завершення перебування у загоні сказав командувач сил Місії ООН у Ліберії.

Варто зазначити, що цього дня екіпаж на Мі-8 із майданчику Грінвілл здійснив повітряну евакуацію хворого до населеного пункту Спрікс Спейн, де знаходиться одна із місцевих лікарень.

Пілоти окремої авіаційної групи 56-го окремого вертолітного загону операції ООН у Кот-д’Івуарі парою Мі-24 протягом 5 годин 45 хвилин виконали демонстраційні польоти в районі відповідальності, здійснили бойове патрулювання та розвідку територій вздовж кордонів цієї країни.