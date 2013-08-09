У Збройних Сил України поступово зростає кількість військовослужбовців за контрактом

Про це сьогодні, 9 серпня, повідомив під час брифінгу у Кабінеті Міністрів України заступник Міністра оборони України – керівник апарату Володимир Можаровський.

За словами посадовця, питання переходу Збройних Сил України на комплектування військовослужбовцями військової служби за контрактом перебуває на особистому контролі Міністра оборони України.

– На сьогодні у Збройних Силах України військовослужбовцями за контрактом укомплектовано близько 60 відсотків посад рядового та сержантського складу, – повідомив Володимир Можаровський.

Як підкреслив заступник Міністра оборони – керівник апарату, з переходом Збройних Сил на контрактну основу особливої актуальності набуває питання забезпечення військовослужбовців за контрактом службовим житлом.

– Міністром оборони України затверджена “Програма переобладнання казарм для військовослужбовців за контрактом та молодших офіцерів Збройних Сил України”, яка передбачає протягом 2013-2015 років переобладнання 67 казарм для забезпечення 10800 військовослужбовців службовим житлом, у тому числі у 2013 році – 26 казарм на 3730 ліжко-місць, – повідомив Володимир Можаровський.