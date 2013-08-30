Формула перемоги Олександра Покришкіна: “Висота – швидкість – маневр – вогонь!”

На фасаді будівлі оборонного відомства відкрили меморіальну дошку легендарному льотчику тричі Герою Радянського Союзу маршалу авіації Олександру Івановичу Покришкіну, який у 60-х роках минулого сторіччя проходив службу у Київському військовому окрузі.

З цього приводу пройшов урочистий мітинг, у якому взяли участь перший заступник Міністра оборони України Олександр Олійник, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗС України генерал-полковник Володимир Замана, Голова Ради Організації ветеранів України народний депутат України Петро Цибенко, ветеран Великої Вітчизняної війни, учасник Параду Перемоги у 1945 році Герой Радянського Союзу генерал-майор авіації Іван Селіфонов, командувач 8-ї армії протиповітряної оборони у 1989-1992 роках генерал-полковник Михайло Лопатін, керівник скульпторської групи Борис Крилов, представники керівництва Генерального штабу, військовослужбовці, ветерани.

Звертаючись до присутніх, Олександр Олійник поставив наголос на тому, що легендарний ас Олександр Покришкін зробив вагомий внесок у Велику Перемогу, збивши понад 60 фашистських літаків. На прикладі цього легендарного льотчика було виховане не одне покоління військових пілотів. І те, що сьогодні авіатори Збройних Сил України відомі у світі як професіонали високого класу, є заслуга і Олександра Покришкіна.

– Відкриття меморіальної дошки тричі Герою Радянського Союзу Олександру Івановичу Покришкіну свідчить, що ми поважаємо героїв Великої Вітчизняної війни. Ми пам’ятаємо про подвиги дідів і прадідів та виховуємо на їхньому прикладі захисників Вітчизни, – зазначив Олександр Олійник.

Зі словами вдячності за вшанування пам’яті легендарного аса Олександра Покришкіна до присутніх звернулися і ветерани.