В Україні святкують 21 річницю розвідки

Виступаючи перед присутніми, Міністр оборони України Павло Лебедєв зачитав привітання від Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Віктора Януковича.

Вітаючи колектив Головного управління розвідки Міністерства оборони України з професійним святом, глава оборонного відомства наголосив, що за 21 рік воєнна розвідка України пройшла важливий етап розвитку, перетворилась на цілісну професійну систему.

– Реалії сьогодення, процеси реформування оборонної сфери, зовнішні виклики і загрози ставлять перед розвідкою відповідальні нові завдання. Діяльність Головного управління розвідки особливо значуща в умовах сучасного розвитку військово-політичної обстановки у світі, яка характеризується динамічними змінами, високим рівнем нестабільності світової та регіональної безпеки, – зазначив він.

Звертаючись до ветеранів воєнної розвідки, Павло Лебедєв підкреслив, що їм є чим пишатися і що передати молоді.

– Мені приємно відзначити, що в наших рядах досі знаходяться такі легендарні особистості, як генерал-майор у відставці Євген Березняк, легендарний “майор Вихор” - герой Великої Вітчизняної Війни, на прикладі якого ми виховали вже не одне покоління розвідників. Упевнений, що ви й надалі будете гідно нести високе звання розвідника, примножуючи кращі традиції своїх попередників. Бажаю Вам і Вашим родинам міцного здоров’я, щастя, сімейного затишку, життєвої енергії, вагомих професійних здобутків у справі захисту національних інтересів нашої держави! – сказав Міністр оборони України.

Присутній на заході заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Юрій Думанський передав присутнім привітання начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України з нагоди Дня воєнної розвідки України та зазначив, що розвідувальне забезпечення посідає важливе місце у системі діяльності головного органу управління українським військом.

Від секретаря та апарату Ради національної безпеки і оборони України присутніх привітав перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександр Медведько.

Привітання на адресу воєнних розвідників цього дня надіслали Голова Верховної Ради України Володимир Рибак, Прем’єр-Міністр України Микола Азаров, керівники Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, міністерств та відомств України.

Відповідно до Указу Президента України, за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету, зразкове виконання службового обов’язку, сумлінне та бездоганне служіння українському народові та з нагоди 21-ї річниці воєнної розвідки України групі офіцерів були вручені державні нагороди України, а також почесні грамоти Апарату Ради національної безпеки і оборони України.

Кільком офіцерам за сумлінне виконання службових обов’язків були присвоєні чергові військові звання достроково.

На завершення урочистого зібрання присутнім була представлена святкова концертна програма у виконанні творчих колективів Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України. Зокрема, розвідників привітали фіналістка “Євробачення-2013” Злата Огнєвіч, народна артистка України Надія Крутова-Шестак та багато інших виконавців.