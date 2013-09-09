Делегації оборонних відомств України та Польщі обговорять перспективи співробітництва

Після короткого спілкування і проходження прикордонного та митного контролю військова делегація Республіки Польща разом із зустрічаючими від українського оборонного відомства відбула до міста Севастополь.

Згідно з програмою візиту, 9 вересня у Севастополі відбудеться офіційна зустріч Міністра оборони Республіки Польща пана Томаша Семоняка з Міністром оборони України Павлом Лебедєвим та переговори у складі військових делегацій обох країн.

У ході переговорів сторони планують продовжити діалог на рівні глав оборонних відомств України та Польщі з метою визначення актуального стану та перспектив подальшого розвитку двостороннього співробітництва в оборонній сфері.

Також іноземні гості відвідають військово-морський комплекс “Балаклава” (музей підводних човнів) та Академію військово-морських сил імені П.С. Нахімова.