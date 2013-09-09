Томаш Семоняк: “Двостороння зустріч підтверджує плідне співробітництво військових відомств двох держав”
19:11, 09 вересня 2013Військо
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За словами міністра національної оборони Республіки Польща Томаша Семоняка, проведена у Севастополі двостороння зустріч військових делегацій двох держав наочно засвідчує плідне співробітництво військових відомств України та Польщі.
– Польща високо оцінює рівень військового співробітництва України з силами НАТО та Європейського Союзу, – зазначив журналістам сьогодні, 9 вересня, міністр національної оборони Республіки Польща Томаш Семоняк. – Як вже зазначив Міністр оборони України Павло Лебедєв, ми плануємо до кінця року завершити процес створення українсько-польсько-литовської бригади. Цей крок підтверджує, що європейський курс України наповнюється конкретними діями.
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