Томаш Семоняк: “Двостороння зустріч підтверджує плідне співробітництво військових відомств двох держав”

– Польща високо оцінює рівень військового співробітництва України з силами НАТО та Європейського Союзу, – зазначив журналістам сьогодні, 9 вересня, міністр національної оборони Республіки Польща Томаш Семоняк. – Як вже зазначив Міністр оборони України Павло Лебедєв, ми плануємо до кінця року завершити процес створення українсько-польсько-литовської бригади. Цей крок підтверджує, що європейський курс України наповнюється конкретними діями.