Лебедєв тимчасово змінив кабінет на кабіну надзвукового винищувача

18:53, 11 вересня 2013
Військо
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Павло Лебедєв отримує інформацію про реальний стан справ у Збройних Силах України не тільки з документів та доповідей підлеглих, але і шляхом особистої перевірки.

Стан бойової готовності військ є предметом постійної уваги з боку керівництва Міністерства оборони. Так, під час чергової перевірки стану бойової готовності низки частин повітряного командування групи “Центр”, очільник оборонного відомства 5 хвилин особисто пілотував винищувач МіГ-29УБ. Політ загалом тривав 20 хвилин.

Після виконання польоту Павло Лебедєв, зокрема, зазначив:

– Міністерство оборони приділяє першочергову увагу забезпеченню зростання інтенсивності бойової підготовки та стану озброєння і військової техніки. Це є одним із основних напрямів реформування, що зазначено у підписаній Президентом України Комплексній програмі реформування та розвитку Збройних Сил України до 2017. Для реалізації програми заплановано значні ресурси, тому ми впевнені, що досягнемо визначених показників.

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