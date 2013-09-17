Учасники “Кленової Арки-2013” почали виконання практичних завдань

Зокрема, під керівництвом інструкторів збройних сил Канади українська, польська та українсько-литовська роти вчаться протидіяти саморобним вибуховим пристроям, здійснювати патрулювання у пішому порядку та на машинах, конвоювати вантажі, звільняти населенні пункти від озброєних терористичних груп тощо.

– Наше головне завдання – передати військовослужбовцям країн-учасниць цьогорічного навчання безцінний досвід, який здобувався роками під час здійснення військової операції в Афганістані, – зазначив канадський інструктор уорент-офіцер Джемі Волш. – В першу чергу, такі тренування потрібні командній ланці підрозділів, адже це дає унікальні знання та сприяє виробленню навичок у командирів відділень, взводів, рот, батальйону, що в майбутньому, в реальних умовах, допоможе зберегти життя підлеглих та успішно виконати завдання.

Сьогодні, зокрема, миротворці відпрацювали методику блокування визначеного району та проведення пошукових дій. Як елемент, вони здійснювали обшук будівлі, в якій, окрім “терористів”, знаходилися і мирні жителі. Північноамериканські викладачі навчали військовиків багатонаціонального батальйону діяти у складі невеликих груп швидко та ефективно, не завдаючи шкоди цивільному населенню.

– Ця тематика для нас не нова, але канадські інструктори демонструють досить цікаву методику здійснення важливих елементів миротворчої операції, яка ґрунтується на їхньому власному бойовому досвіді. Вона, на мою думку, добре доповнює українську і лише удосконалює наші практичні вміння, – поділився враженнями військовослужбовець військової служби за контрактом 80-го окремого аеромобільного полку солдат ЗС України Роман Москаль.

Порядок входження в будівлю під час її обшуку є однією з ключових навичок під час миротворчих операцій. Тому, канадські інструктори дозволяють командирам приймати власні рішення щодо дій, і лише після виконання завдання, як “зачистка” будинку, аналізують, що було зроблено правильно, а що необхідно вдосконалити. Це допомагає учасникам зрозуміти власні помилки і зробити акцент на сильних сторонах тактичної підготовки.