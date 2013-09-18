В Одесі триває Міжнародний збір “Союз спадкоємців Перемоги-2013”

14:01, 18 вересня 2013
Військо
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В цікавому та пізнавальному форматі триває Міжнародний молодіжний воєнно-патріотичний збір “Союз спадкоємців Перемоги-2013”. 

Другий тиждень поспіль діти віком від 12-ти до 17-ти років з десяти країн СНД і Балтії в складі сформованих за інтернаціональною ознакою команд змагаються з різноманітних спортивних військово-прикладних дисциплін, культурно відпочивають та товаришують в Українському дитячому центрі “Молода гвардія”, що в Одесі.

За цей час учасники збору вже витримали непрості випробування на фізичну готовність та продемонстрували непогані результати в ході змагань з виконання комплексу силових фізичних вправ, кросу зі зброєю на 3 кілометри, подолання смуги перешкод, веслування на ялах, пейнтболу. А нині готуються до змагань зі стрільби з пневматичної зброї та спортивного фехтування на багнетах.

Як розповів співголова оргкомітету збору від української сторони генерал-полковник запасу Віктор Палій, на теперішній час головна мета заходу, що полягає в увічненні Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, пропагуванні здорового образу життя та вихованні молоді в дусі патріотизму, інтернаціоналізму та поваги до національного, культурного і релігійного розмаїття народів досягнута.

За його словами, окрім притаманної подібного формату заходу військово-спортивної складової, цьогорічний збір “Союз спадкоємців Перемоги” має і дуже пізнавальну загальноосвітню спрямованість. Прикладом тому є щоденне проведення культурних заходів, в ході яких у вечірній час діти з різних країн по черзі доводять свою згуртованість та акторські здібності на концертній сцені та у вигляді театралізованих вистав розповідають про подвиг своїх прадідів-переможців та внесок народу, який вони представляють, у справу Великої Перемоги, знайомлять присутніх зі своєю Батьківщиною та її культурними і національними традиціями та колоритом.

На переконання генерал-полковника Віктора Палія, все це сприяє поглибленню співробітництва між колишніми республіками СРСР, а нині незалежними суверенними державами. А проведені під керівництвом відомих експертів, військових спеціалістів, діячів науки та мистецтва дипломатична гра, фотовиставка “Мій прадід – Переможець”, історична вікторина, присвячена етапам оборони та визволення міста-героя Одеси, та майстер-класи зі шкіл акторської майстерності, космонавтики, журналістики, екстремальної і бойової медицини допомагають молоді всебічно інтелектуально розвиватися.

Цьогорічний збір “Союз спадкоємців Перемоги – 2013” завершиться наприкінці поточного тижня покладанням квітів до пам’ятника Невідомому матросу, урочистою ходою учасників збору центральними вулицями Одеси та видовищним концертом на Потьомкінських сходах.

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