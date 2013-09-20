Розв’язання квартирного питання для військових Харківщини є реальним

Документи на житло щасливим новоселам вручили директор Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України Лариса Храмченко, Чугуївський міський голова Галина Мінаєва, начальник Чугуївського гарнізону підполковник Віктор Ніколюк та тимчасово виконуючий обов’язки начальника квартирно-експлуатаційного відділу міста Харків майор Сергій Мандич.

– Це лише початок нашої співпраці з місцевими органами влади на Харківщині, – зазначила Лариса Храмченко. – Попереду на нас чекає чималий фронт робіт. Так, на найближчу перспективу ми визначили завдання щодо введення в експлуатацію ще трьох будинків у місті Чугуєві. Окрім цього, серйозно розглядаються інші питання щодо обміну військових земель на готові квартири для захисників Вітчизни, що служать в регіоні. Тож, розв’язання квартирного питання для військових на Харківщині є реальним, – підкреслила вона.

Своєю чергою, Чугуївський міський голова Галина Мінаєва підкреслила, що незважаючи на складності з фінансуванням та вирішенням соціальних питань, вдалося налагодити взаємодію з Міністерством оборони України і прийняти будинок на баланс міста.

Начальник Чугуївського гарнізону підполковник Віктор Ніколюк повідомив, що більшість службових квартир розподілено між військовослужбовцями 92-ї окремої механізованої бригади 6-го армійського корпусу та 203-ї навчально-авіаційної бригади.

– При цьому, кому саме надавати житло вирішувалося на загальних зборах військових частин, а потім це рішення затверджувалося мною. Тож, соціальна справедливість у цьому сенсі була врахована і, вважаю, нікого ми не образили, – повідомив офіцер.

По завершенню урочистостей майор Сергій Мандич показав працівникам Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України окремі об’єкти та військові містечка в Чугуївському районі, які можна використати для забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил.