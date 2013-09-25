Свій день народження авіатори відзначили по-бойовому – в небі

Починаючи з самого ранку на аеродромі бригади вже кипіла копітка, розписана до найменших дрібниць і хвилин напружена робота. Не встигло місто розпочати новий робочий день, як у небо вже піднявся перший винищувач. Слідом за ним раз за разом злітали інші борти.

Загалом за день авіатори 114-ї бригади тактичної авіації провели в небі майже п’ять годин. Вони відпрацювали вправи на зліт у складі пари та виконали спеціальні завдання з перехоплення та знищення ворожих літаків різних типів.

З початку року особовий склад бригади провів у небі понад 200 годин. Більш досвідчені пілоти ввели в стрій і поставили на крило своїх молодих колег. Також нинішні іменинники взяли участь у низці навчань, у яких продемонстрували високу виучку і професіоналізм.