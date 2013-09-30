Фрегат “Гетьман Сагайдачний” прибув із дружнім візитом до грецької військово-морської бази Суда-Бей

– Перехід корабля до берегів Грецької Республіки тривав у складних метеорологічних умовах: дуже сильний вітер, велика хвиля, хитавиця, а тому екіпаж корабля в Чорному морі повний перелік запланованих заходів виконати не встиг, – прокоментував підсумки переходу фрегату командир національного контингенту контр-адмірал Андрій Тарасов. – Але незважаючи на важкі погодні умови екіпаж корабля успішно впорався з першим із поставлених на цей похід завдань.

За словами командира фрегата “Гетьман Сагайдачний” капітана 2 рангу Романа П’ятницького, перехід корабля до ВМБ Суда-Бей став доброю морською “школою” для всього екіпажу. І якщо для самого командира корабля – це вже не перша “середземка”, то для переважної більшості корабельного складу такий далекий похід є дебютом у їхній службі.

Головний тягар на переході до ВМБ Суда-Бей ліг на плечі вахтових офіцерів, штурманів, зв’язківців та механіків “Гетьман Сагайдачний”. Вахтові офіцери є першими помічниками командира корабля на ходовому містку та своєрідними координаторами джерел всієї, у тому числі й навігаційної, інформації. Під час “грецького” походу на “Гетьман Сагайдачний” по-черзі заступали капітан 2 рангу Володимир Новохацький, капітани 3 рангу Віталій Спірідонов та Дмитро Галій. Головне в їхніх діях – це керування особовим складом бойового інформаційного поста з питань забезпечення безпеки стоянки, плавання корабля, використання технічних засобів кораблеводіння, стеження за дією механізмів і пристроїв, які містяться на верхній палубі та інше.

Багато роботи під час середземноморського переходу “Гетьман Сагайдачний” було і у штурманів, якими на кораблі командує командир БЧ-1 капітан-лейтенант Олексій Корецький. За оцінкою флагманського штурмана походу – капітана 2 рангу Андрія Тарана, бойовий розрахунок БЧ-1 спрацювали надійно.

Як зазначив флагманський штурман походу, морський шлях фрегату до о. Крит, що складався з проходу протоками Босфор та Дарданелли, а також з плавання Мармуровим та Егейським морями, характеризується дуже інтенсивним судноплавством. До того ж рух суден у цьому районі плавання безперервно відстежується спеціальними навігаційними станціями, що контролюють виконання правил плавання. І “Гетьман Сагайдачний” здійснив свій перехід, дотримуючись всіх вимог міжнародного судноплавства. Завдяки вмілим діям розрахунку радіотехнічної бойової частини, всі навігаційні питання були вирішені оперативно та без зауважень. Стійкий супутниковий зв’язок між кораблем та командуванням українських ВМС налагодив флагманський зв’язківець капітан 2 рангу Сергій Галаган.

Взагалі на кораблі панує добрий бойовий настрій. Офіцери, “контрактники” розуміють, наскільки важливим є цей похід. Роботи на фрегаті багато, однак втоми немає. Як кажуть деякі досвідчені офіцери, це прийде десь у середині походу, коли набере обертів “вахтовий марафон” та коли розпочнеться реальна операція. Екіпаж корабля втягнувся в робочий ритм та намагається без зауважень виконати поставлені командуванням флоту завдання.

Згідно з планом дружнього візиту до Грецької Республіки перебування українського військового корабля у ВМБ Суда-Бей буде насичено протокольними та тренувальними заходами, також вже проведено роботу з логістичного забезпечення корабля. Йдеться про надання портових послуг, серед яких – заправка корабля дизельним пальним та мастилами, надання інших послуг.