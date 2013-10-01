На Одещині військові інженери провели ротні тактико-спеціальні навчання

На вимогу командира полку полковника Олега Мамеліна основна увага під час організації та проведення навчань була зосереджена на відпрацюванні практичних нормативів та злагодженості дій військовослужбовців. До участі у заході було залучено особовий склад роти управління, якою командує старший лейтенант Олександр Тарахта.

Діючи за сценарієм навчань, після отриманням відповідного сигналу, військові понтонери розпочали розвідку маршрутів висування і місць подолання водної перешкоди. Під час виконання завдань особовий склад роти здійснив марш, тренувався у відбитті нападів розвідувально-диверсійних груп “противника”, відпрацював різноманітні практичні нормативи, зокрема – ремонт техніки в польових умовах.

Також впродовж осінніх маневрів військові інженери на високому професійному рівні провели навчальні заходи щодо розмінування шляхів, вивчення характеристик Дністровського лиману в різних його місцях від міста Білгород-Дністровського до селища Затока, маскування техніки, встановлення та підтримки стабільного радіозв’язку.

За підсумками навчань особовий склад роти управління було визнано готовим до виконання завдань за призначенням. Окремо керівництвом навчань були відзначені військовослужбовці-контрактники сержанти Олексій Татаров та Іван Гайтан.