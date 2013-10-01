Військові Західного регіону здійснювали маневри під наглядом Президента України

Свою майстерність та професійний вишкіл Президенту України – Верховному Головнокомандувачу Збройних Сил України Віктору Януковичу продемонстрував особовий склад бригадної тактичної групи, що складається із батальйонних тактичних груп 24-ї механізованої бригади 13-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України та 80-го окремого аеромобільного полку високомобільних десантних військ ЗС України з підрозділами підсилення.

Активна фаза розпочалася із проведення літаком-розвідником Су-24 МР Повітряних Сил повітряної розвідки в інтересах ведення рейдових дій бригадної тактичної групи та дій розвідувального взводу на БРМ-1 та БМП-2. Поруч із бойовими машинами особовий склад виконував завдання на квадроциклах, які є перспективним засобом пересування для розвідувальних підрозділів механізованих та високомобільних десантних військ.

За даними розвідки, виникла необхідність провести по піхоті противника, яка перейшла в наступ, авіаційну (силами бомбардувальників Су-24М, штурмовиків Су-25 й винищувачів Су-27) та артилерійську (з використанням реактивної артилерійської батареї “Ураган”, реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град”, самохідно-артилерійських дивізіонів “Акація” та “Мста-С”) підготовки. Після чого дві ланки транспортно-бойових вертольотів Мі-8МТ під прикриттям ланки ударних вертольотів Мі-24 виконали десантування штурмовим способом із зависанням та з використанням стрілецької зброї з борту вертольоту, а також по фалам під прикриттям ударних вертольотів з використанням бортового гарматного озброєння.

Після висадки тактичний повітряний десант стрімко атакував умовного противника, “знищив” живу силу, вогневі засоби у вказаному районі, захопив визначений рубіж та утримував його до підходу головних сил.

Вогневу підтримку дій десанту здійснювала мінометна батарея, взвод станкових протитанкових гранатометів СПГ-9 та вогнеметний взвод, на озброєнні якого перебувають ручні піхотні вогнемети “Рись”.

У той же час механізована рота, яка діяла в якості головної похідної застави, вийшла на визначений рубіж та, розгорнувшись у бойовий порядок, з ходу вступила в бій, уражаючи противника вогнем зі стрілецької зброї, озброєння танків та БМП. Боротьбу з броньованими цілями противника на напрямку дій роти вів екіпаж танку Т-64 “Булат” керованими ракетами “Комбат”.

Для позначення дій повітряного противника літак МіГ-29 скинув дві освітлювальні авіаційні бомби, що імітували дії засобів повітряного нападу. На боротьбу із ними були задіяні підрозділи зведеної зенітної ракетно-артилерійської батареї, озброєні комплексами “Тунгуска” та “Стріла-10”.

Військовослужбовців, які за сценарієм отримали “поранення” під час бою, евакуйовував екіпаж вертольоту Мі-8. Евакуація здійснювалася з окопу за допомогою системи типу “Адаптер” з положення зависання вертольоту, до розташування передової мобільної групи військового мобільного госпіталю для надання медичної допомоги.

З переходом механізованих і танкових підрозділів в атаку почалася вогнева підтримка наступаючих військ. У цей час реактивний дивізіон БМ-21 “Град” здійснив вогневий наліт на командний пункт бригади противника, з метою порушення системи управління військами та зброєю.

Під час виконання завдань щодо винищувального прикриття дій військ Су-27 вступив у повітряний бій на малих висотах з парою винищувачів МіГ-29, льотчику вдалося зв’язати їх боєм і тим самим відволікти увагу від основних сил винищувального прикриття.

З метою нарощування зусиль та захоплення важливого об’єкту умовного противника під час демонстраційного тактичного навчання зведеною ланкою літаків транспортної авіації – одного Іл-76 та двох Ан-26 – було проведено десантування парашутним способом парашутно-десантної роти, військовослужбовці якої після приземлення знищили визначений об’єкт, а згодом – захопили та утримували вигідний рубіж до підходу головних сил. Під час подальшого переслідування умовного противника обстановку продовжував нарощувати керівник навчання.