“Чорні берети” розгромили “терористів” у горах Криму

Для цього ротно-тактична група морської піхоти на бойовій техніці (понад 50 машин) здійснила 30-кілометровий марш дорогами гірського Криму та вийшла в район призначення. На полігоні були відпрацьовані завдання з розташування на місцевості, ведення сторожових дій та супроводження гуманітарних вантажів.

Дії оцінювалися представниками Генерального штабу Збройних Сил України, командування Військово-Морських Сил.Особливістю навчань стало те, що командиру ротно-тактичної групи було надано повну самостійність у діях та рішеннях. Керівництво навчань лише спостерігало для подальшого аналізу і оцінки.

Заступник командувача ВМС з бойової підготовки контр-адмірал Денис Березовський повідомив, що цього року навчання берегових частин проходять на різних полігонах у три етапи:

– Це навчання батальйонної групи гірсько-піхотного батальйону та двох ротно-тактичних груп морської піхоти. На полігоні Старий Крим навчання проводилися за стандартами підготовки для супроводження вантажів на місцевості. Інша рота імітувала незаконні збройні формування. Засоби імітації дали змогу ефективно ввести особовий склад у ситуацію бою. Зривів не було. Остаточна тактика дій буде детально проаналізована і ще більш вдосконалена для подальшого втілення даних стандартів в життя.

За словами підполковника Дмитра Делятицького, морські піхотинці діяли впевнено і готові до виконання завдань. Незабаром українські “чорні берети” братимуть участь у найбільших з 2006 року військових навчаннях Євросоюзу “Steadfast Jazz”, частина з яких пройде на території Республіки Польща.