У Хмельницькому відбулися збори військових резервістів

Керівник зборів, заступник командира полку підполковник Ігор Вечірко повідомив, що на збори було викликано півсотні резервістів рядового і офіцерського складу. Це громадяни віком від 22 до 45 років, які переважно проживають і працюють в обласному центрі, хоча є й ті, хто прибув до військової частини з найвіддаленіших куточків Хмельниччини.

– Це чоловіки різних верств населення – депутати, бізнесмени, вчителі, робітники аграрного сектору, будівельники, різноробочі і тимчасово безробітні, – розповів підполковник Ігор Вечірко. – Є такі, хто підписав перший контракт і проходить подібну підготовку вперше, а є й досвідчені “старожили”, які вже по 3-5 років проходять у нас службу в резерві, – повідомив офіцер.

Впродовж зборів солдати та офіцери військової служби у резерві пройшли теоретичні і практичні заняття з інженерної, бойової, вогневої, повітряно-десантної, тактико-спеціальної підготовки та військової топографії.

На завершення зборів учасники склали іспит на психологічний гарт – так звану, психологічну смугу з кількома десятками перешкод. Її досить часто порівнюють з “випробуванням вогнем, водою і мідними трубами”. Групами по 6-8 чоловік офіцери і солдати під “акомпанемент” зливи вибухів, вогняного обстрілу, у вогні і диму подолали 600-метрову дистанцію психологічної смуги розвідника в обидва боки.

– Щоразу організовуючи такі збори, командування полку намагається провести їх якомога ефективніше, корисніше і цікаво для резервістів. Так і цього разу, ми їх добряче вимуштрували, дали можливість постріляти з різних видів зброї, покидати бойові гранати, облаштувати “дньовку” або нічний привал, – наголосив підполковник Ігор Вечірко.

Варто зазначити, що кожен із резервістів отримав на цих зборах нові позитивні емоції та оволодів корисними для себе знаннями і навиками.