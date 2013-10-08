В Очакові відзначили ювілей морського спецназу

Військовослужбовці продемонстрували присутнім гостям майстерне володіння прийомами рукопашного бою та відпрацювали навчальні тактичні завдання: звільнення моряків, яких захопили в якості заручників “терористи”, висадка морського десанту.

Виступаючи перед ветеранами і військовослужбовцями Центру перший заступник командувача ВМС ЗС України - начальник штабу контр-адмірал Дмитро Шакуров високо оцінив підготовку спецназівців і подякував їм за високу бойову навченість.

Привітати спецназівців прибув і колишній начальник штабу Чорноморського флоту Радянського Союзу віце-адмірал Микола Клітний, колишній командир частини капітан 1 рангу запасу Анатолій Карпенко, мер міста Брянка Луганської області Микола Моргунов.

Після урочистої частини нагородження кращих військовослужбовців Центру перед присутніми виступили художні колективи Миколаєва та Очакова.