Командувач українським флотом і начальник Генштабу Італії обговорили військову співпрацю

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України адмірал Юрій Іл’їн і начальник Генерального штабу оборони Італійської Республіки адмірал Луіджі Бінеллі Мантеллі обговорили актуальні питання безпеки, визначили подальші напрями та ефективні форми військового співробітництва. У переговорах також взяли участь аташе з питань оборони при Посольстві Італійської Республіки полковник Амадео Санторо, представники Генерального штабу оборони Італійської Республіки та Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Високоповажних гостей ознайомили зі станом та перспективами реформування та розвитку Військово-Морських Сил Збройних Сил України, розповіли про участь українського флоту в операціях з підтримання миру та безпеки.

Після закінчення переговорів адмірал Юрій Іл’їн і адмірал Луіджі Бінеллі Мантеллі обмінялися протокольними сувенірами.

У день офіційної зустрічі іноземні високопосадовці разом з представниками командування ВМС ЗС України взяли участь у Церемонії покладання вінків та квітів пам’ятнику солдатам Сардинського Королівства, що у Балаклавській долині під Севастополем.

Також гості відвідали з екскурсією музей Військово-Морських Сил України у Військово-історичному комплексі “Михайлівська батарея”.