Сапери знищили близько 2 тонн небезпечних боєприпасів у Криму

Група розмінування Центру оперативного (бойового) забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил України провела зачистку полігонів від боєприпасів, що не спрацювали встановленим порядком під час навчань та становили небезпеку. Так, сапери знищили близько 2 тонн боєприпасів, що залишилися на полігонах “Чауда” та “Старий Крим” після цьогорічних навчань.

Основна маса – це непридатні до подальшого використання артилерійські постріли від систем залпового вогню “Ураган”, “Град” та некеровані авіаційні ракети класу “повітря – земля”, які мають дуже потужну бойову частину та твердопаливні маршеві двигуни. Боєприпаси було ретельно обстежено та з урахуванням усіх заходів безпеки знищено безпосередньо на полігоні за допомогою тротилових шашок.

– Головне у роботі сапера – це суворе дотримання заходів безпеки. Боєприпас, що не спрацював встановленим порядком – дуже небезпечний. Вибух може відбутися кожної миті, тож для кожного окремого випадку необхідно з’ясовувати – вивозити у безпечне місце або підривати прямо тут, – повідомив старший групи розмінування старший лейтенант Андрій Карабін.

Довідково. Цього року групи розмінування Центру оперативного (бойового) забезпечення знищили вже більше 10 тонн боєприпасів, непридатних для подальшого використання, та тих, що не спрацювали під час проведення бойових стрільб.