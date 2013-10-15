Призовники м.Київ та Київської області востаннє поповнюють лави Збройних Сил України

Сьогодні, 15 жовтня, з території збірного пункту Київського міського військового комісаріату в рамках останньої призовної кампанії до Збройних Сил України відбулися урочисті проводи на строкову військову службу 190 призовників з міста Києва та Київської області.

Майбутніх воїнів з визначною подією в житті привітали представники Київської обласної організації ветеранів, батьківського комітету, рідні та близькі. Вони закликали юних захисників Вітчизни служити чесно і віддано, сумлінно виконувати службові обов’язки. В урочистих заходах також взяли участь військовослужбовці Роти почесної варти Окремого полку Президента України, які своїм виступом привітали присутніх.

Після урочистого мітингу про перспективи служіння у лавах Збройних Сил України розповів військовий комісар Київського міського комісаріату полковник Володимир Кидонь.

– Після ознайомлення призовників з усіма перспективами служіння в Збройних Силах за контрактом, а саме з соціальним пакетом, грошовим забезпеченням та іншими привілеями, більше ніж 10 чоловік виявили бажання пов’язати своє життя з військом. План невеликий, і ми його повністю виконали.

За словами Київського міського військового комісара полковника Володимира Кидоня, призовна кампанія у столиці триває організовано, усі призовники мають гарне здоров’я та висловлюють велике бажання служити в лавах Збройних Сил та інших військових формуваннях України, адже це останній призов. Тож Київщина пишається своїми юнаками, – зазначив він.

Довідка. 14 жовтня Президент України Віктор Янукович підписав Указ № 562/2013 “Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу до внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України та звільнення в запас військовослужбовців у 2014 році”.

“Відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України, на виконання законів України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України” постановляю:

1. Не проводити у 2014 році призов до Збройних Сил України та інших військових формувань (крім внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України)”…