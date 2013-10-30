На базі Академії сухопутних військ у Львові розпочався курс із планування багатонаціональних навчань

Програма заходу ґрунтується на досвіді планування та проведення навчань серії “Кленова Арка”, які щорічно відбуваються в Україні, Польщі та Литовській Республіці з 1999 року. На курсі навчаються 32 українських військовослужбовця та 8 офіцерів штабів ЗС Республіки Польща.

Цього разу до проведення занять залучені четверо канадських інструкторів та двоє офіцерів з 80 окремого аеромобільного полку.

За словами представника Сухопутних військ ЗС Канади старшого інструктора підполковника Стівена Хейла, головна мета курсу – поділитися досвідом та навчити військовослужбовців країн-партнерів правильно організовувати заходи з підготовки багатонаціональних підрозділів за сучасними стандартами.

Канадський офіцер висловив сподівання, що вже наступного року цей курс проводитимуть виключно українські офіцери та наголосив, що програма підготовки слухачів розроблена таким чином, щоб привести стандарти організації та проведення міжнародних заходів підготовки військ до єдиного зразка. Спеціально для проведення цього курсу канадські інструкторі розробили підручники.

В рамках проведення курсу відбудеться одноденний семінар з посадовими особами, які потенційно можуть бути залучені до керівництва багатонаціональними навчаннями. Вони ознайомляться з особливостями визначення основних завдань керівника навчання, порядком роботи під час оформлення дозволів державної служби експертного контролю для ввезення та вивезення товарів військового призначення, правилами організації і проведення конференцій із планування заходів підготовки багатонаціональних підрозділів тощо.

Варто підкреслити, що одразу після завершення курсу більшість учасників матимуть можливість застосувати отримані знання під час початкової плануючої конференції навчання “Кленова Арка – 2014”, яка відбудеться у Польщі.