Представники національного контингенту у Конго взяли участь у засіданні Комісії з питань безпеки повітряного руху

Захід проходив за ініціативи Відділу безпеки повітряного руху у Східному регіоні Місії ООН у ДР Конго при Регіональному відділі повітряних операцій (м. Гома). Провів засідання Регіональний адміністративний офіцер Ігор Валутскій. Основною метою зустрічі було проаналізувати авіаційні події, визначити їх причини і шляхи недопущення подібних випадків у подальшому. На слайд-шоу присутнім було продемонстровано найбільш типові ситуації, які впливають на безпеку польотів.

Ігор Валутскій відзначив, що з метою належного обладнання посадкових майданчиків та злітних смуг у деяких районах провінції Ківу (зони відповідальності українського національного контингенту) вже ведуться роботи щодо збільшення вертолітних майданчиків, вдосконалюється їх система безпеки. Зокрема, добудовуються паркани, збільшується кількість охорони, вводяться нові технічні засоби аби запобігти несанкціонованому проходу людей або тварин на територію аеродромів та безпосередньо до авіаційної техніки. Також увагу присутніх звернули на орнітологічну обстановку в районі аеродрому “Гома”, адже пташині зграї іноді залітають на посадкові смуги, що призводить до зупинки польотів.

Українські військові звернули увагу на певні недопрацювання з обладнанням вертолітних майданчиків у зоні відповідальності контингенту. За словами льотчика-інструктора 18 окремого вертолітного загону ЗС України майора Євгена Вільчинського, який брав участь у засіданні, подібні зустрічі дають можливість не лише обмінятися досвідом з колегами, а й вказати керівництву аеродрому, представникам Центру управління авіації у секторі (air operation) Місії ООН на конкретні проблеми, що значно спрощує процедуру вирішення питань.