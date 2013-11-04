Командувач сил Місії ООН у Ліберії генерал-майор Леонард Нгонді: “Українським військовим притаманне дуже відповідальне ставлення до виконання завдань”

Під час зустрічі з командувачем сил Місії ООН у Ліберії генерал-майором Леонардом Нгонді було обговорено військово-політичну обстановку в регіоні та підбито підсумки роботи особового складу українського національного контингенту попередньої ротації.

Генерал-майор Леонард Нгонді подякував українським військовослужбовцям 18-ї ротації в особі командира 56-го окремого вертолітного загону ЗС України льотчика 1-го класу полковника Петра Пліса за службу та вагомий внесок у справу підтримання миру на Африканському континенті протягом 9 останніх місяців.

У свою чергу полковник Петро Пліс висловив слова вдячності на адресу керівництва Місії Організації Об’єднаних Націй за допомогу під час виконання завдань.

– Українським національним континентом було здійснено понад 1800 вильотів на вертольотах Мі-8 та Мі-24, наші пілоти провели в небі понад 2400 годин, було перевезено більш ніж 8400 осіб, 86 тонн вантажів, – зазначив полковник Петро Пліс.

В ході робочої зустрічі генерал‑майор Валентин Пістрюга представив керівництву Місії ООН у Ліберії командира 56-го окремого вертолітного загону ЗС України 19-ї ротації військового льотчика 1-го класу полковника Олександра Венгера. За словами генерал-майора Валентина Пістрюги, рівень підготовки особового складу національного контингенту нової ротації дозволяє говорити про успішне виконання завдань за призначенням.

Керівник оперативної групи від імені Міністра оборони України Павла Лебедєва та начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Володимира Замани подякував командувачу сил Місії ООН у Ліберії за високу оцінку діяльності українських військовослужбовців і запевнив, що вони і надалі з честю виконуватимуть завдання Місії ООН.

Генерал-майор Леонард Нгонді зазначив, що керівництво Місії ООН впевнене у високому професіоналізмі українців.

– Українським військовим притаманне дуже відповідальне ставлення до виконання завдань, – наголосив генерал-майор Леонард Нгонді.

На завершення візиту сторони обмінялися сувенірами.

Того ж дня українська делегація здійснила візит до начальника авіації Місії ООН у Ліберії Кульдіба Маліка з метою обговорення низки робочих питань.

– Присутність і дії військових з України значною мірою сприяють зміцненню миру та стабільності в Ліберії. Без українських вертольотів неможливо уявити виконання завдань з патрулювання, повітряної розвідки, авіаційної підтримки наземних військ Місії, проведення рятувальних операцій, перевезення пасажирів і вантажу, – підкреслив начальник авіації Місії ООН у Ліберії Кульдіб Малік.