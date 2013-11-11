Міністр оборони Павло Лебедєв відкрив другу чергу хірургічного відділення у Мукачівському військовому госпіталі – новий операційний блок

8 листопада Міністр оборони України Павло Лебедєв ознайомився зі станом справ у Мукачівському військовому госпіталі.

У супроводі тимчасово виконуючого обов’язки директора Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України полковника медичної служби Віталія Андронатія та начальника Військово-медичного клінічного центру Західного регіону полковника медичної служби Івана Гайди керівник вітчизняного оборонного відомства ознайомився з військово-медичною установою.

Начальник Мукачівського військового госпіталю підполковник медичної служби Ярема Бекер доповів Міністру оборони про стан та відзначив, що на сьогоднішній день відділення госпіталю функціонують з навантаженням на 115 відсотків.

Павло Лебедєв відвідав провідні відділення госпіталю, поцікавився у пацієнтів рівнем надання медичних послуг, вислухав пропозиції. Не оминув своєю увагою і палати для ветеранів Великої Вітчизняної війни та військової служби.

В рамках інспекції Міністр оборони взяв участь в урочистому відкритті другої черги хірургічного відділення – нового операційного блоку, та висловив переконання, що тепер військові хірурги матимуть змогу надавати допомогу всім потребуючим.

– Введення нового блоку “в стрій”, для нас є справді знаковою подією – це дасть можливість підняти на вищий рівень надання хірургічної допомоги нашим пацієнтам, активізує роботу всіх ланок медичної установи, – розповів начальник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону полковник медичної служби Іван Гайда.

Міністр оборони України Павло Лебедєв оцінив зусилля колективу Мукачівського військового госпіталю на оцінку “добре”.