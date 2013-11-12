Українські ветерани зустрілися з в’єтнамськими бойовими товаришами

Основною метою візиту було проведення зустрічей з в’єтнамськими бойовими товаришами, відвідування місць колишніх бойових дій. У зазначеному заході брали участь делегації ветеранів України, Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Під час візиту були проведені офіційні зустрічі делегації українських ветеранів із Міністром національної оборони Соціалістичної Республіки В’єтнам, командувачем Військово-Повітряних Сил – Протиповітряної оборони, керівником Центральної організації ветеранів війни В’єтнаму, керівним складом 361 та 367 дивізій Військово-Повітряних Сил – Протиповітряної оборони.

Під час офіційної зустрічі з Міністром національної оборони Соціалістичної Республіки В’єтнам, останній висловив слова глибокої вдячності за той вклад, який був ними зроблений для визволення В’єтнаму, за мужність, проявлену в ті страшні роки, та побажав довгих років життя, миру і щастя, а також наголосив, що подібні зустрічі з ветеранами будуть щорічними.

У рамках візиту ветерани відвідали Мавзолей Президента Соціалістичної Республіки В’єтнам Хо Ши Міна, де було здійснено покладання вінків від української делегації, оглянули Військово-історичний музей В’єтнаму, музей В’єтнамської війни, музеї 361 та 367 дивізій Військово-Повітряних Сил – Протиповітряної оборони, місця поховання воїнів В’єтнамської Народної Армії, загиблих під час війни.

На всіх зустрічах були присутні представники апарату Президента Соціалістичної Республіки В’єтнам, Міністерства національної оборони, ветерани В’єтнамської Народної Армії, преси.

Протягом візиту українська делегація також мала можливість оглянути історичні та культурні пам’ятки країни, зокрема затоку Ха Лонг, затоку Нья Чанг та Резиденцію “Тхонг Нхат” у м. Хошимін.