Офіцер, чия родина потрапила в ДТП, отримав допомогу від Фонду "Захисник Вітчизни – Рятівник"

Дружина військового Васелина та його семимісячний син Іван опинилися у вкрай важкому стані у лікарні внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Олександр, який, до речі, також зазнав численних травм, постійно перебуває біля рідних.

На щастя, Васелина пішла на поправку – незабаром її випишуть. Проте лікування вже обійшлося родині в понад 100 тисяч гривень, і до його закінчення ще далеко.

“Фонд “Захисник Вітчизни – Рятівник” під патронатом Міністра оборони України Павла Лебедєва не міг залишитися осторонь такого випадку. За підсумками позачергового засідання Наглядової ради Фонду тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу ЗС України полковник Сергій Речич вручив офіцеру сертифікат на отримання благодійної допомоги за програмою “Врятуй життя!”. Сам Олександр Котеля переконаний, що його сім’ї вдасться знову повернутися до нормального життя.

– Щиро дякую керівництву Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України за підтримку, як моральну, так і фінансову. Для мене сьогодні це дуже важливо, – зазначив військовослужбовець після отримання сертифікату.

Варто зазначити, що за час існування благодійної програми “Врятуй життя!” під патронатом Міністра оборони України Павла Лебедєва допомогу отримали вже 14 родин військовослужбовців. Військовим та їх сім’ям з Фонду виділено майже 250 тисяч гривень благодійної допомоги. Географія благодійності охоплює всю територію нашої держави.

Надання допомоги за програмою “Врятуй життя!” є яскравим прикладом тощо, що керівництво оборонного відомства робить все для реальної підтримки військовослужбовців та членів їх сімей. Крім того, можливість для кожного військовослужбовця чи працівника ЗС України робити благодійні внески за програмою підтримує традицію бойового братерства у військових колективах.

Незабаром Наглядова рада та президент Фонду Павло Лебедєв знову виділять необхідні кошти для родин військовослужбовців, які потребують невідкладної допомоги.