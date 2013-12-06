Міністр оборони привітав з присвоєнням чергових військових звань групу офіцерів командного складу Збройних Сил України

У заході взяли участь Міністр оборони України Павло Лебедєв, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Володимир Замана, заступники глави оборонного відомства та заступники начальника Генерального штабу, командувачі видів Збройних Сил України, керівники структурних підрозділів Міністерства оборони та Генерального штабу ЗС України.

В урочистій обстановці, відповідно до Указу Президента України, Міністр оборони України Павло Лебедєв вручив погони офіцерам командного складу Збройних Сил України та державні нагороди.

– Сьогодні кращі представники видів та родів військ, які сумлінно, з честю та гідністю виконують свій конституційний обов’язок захисника Вітчизни, отримали вищі офіцерські звання. Ваші заслуги не залишилися поза увагою керівництва нашої держави. Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Федорович Янукович особисто прийняв відповідне рішення, – відзначив Міністр оборони та привітав військовослужбовців.