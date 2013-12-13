Капітан 2 рангу Леонід Матюхін володар світового кубку WPA з результатом 175 кілограмів

Ці змагання є багаточисельними, адже в них бере участь близько трьохсот атлетів з 12 країн світу. Найбільшу кількість учасників представили команди з України, Ірану, Білорусії, Польщі, Молдови, Грузії, Азербайджану, Росії та Придністров’я.

Участь у змаганнях також бере і офіцер Збройних Сил України – редактор відділу військової історії, культури та спорту газети Міністерства оборони України “Флот України” капітан 2 рангу Леонід Матюхін. В категорії “military” йому не було рівних і за підсумками виконання жиму штанги лежачи без екіпіровки він впевнено посів першу сходинку п’єдесталу пошани. Цього разу спортсмену підкорилась вага в 175 кілограмів.

Варто додати, що Леонід Матюхін у спорті ще з університетських років. Починав тренування під час навчання у Львівському військовому виші. Останні два роки проходив реабілітацію після травми отриманої на чемпіонаті України. Це друга спроба повернення офіцера у великий спорт. В лютому поточного року вона виявилась невдалою і через біль у плечі спортсмен не зміг взяти вагу у 150 кілограм. Цьогорічні змагання вкотре підтвердили клас майстра спорту, а також наполегливість й завзяття офіцера, який присвятив свою відпустку інтенсивній підготовці до змагань.