Командування 56 окремого вертолітного загону Місії ООН у Ліберії перевірило готовність авіаційної групи в Кот-д’Івуарі

Командир окремого вертолітного загону особисто вивчив стан справ у базовому таборі авіаційної групи та ознайомився з життям та побутом військовослужбовців. Особливу увагу приділяли медичному забезпеченню, санітарно-гігієнічним умовам підрозділу, а також озброєнню та зв’язку.

– Незважаючи на те, що в Кот-д’Івуарі знаходиться лише невелика частина українського національного контингенту, наші військовослужбовці виконують завдання гідно та професійно, – відзначив командир 56 окремого вертолітного загону Місії ООН у Ліберії військовий льотчик 2 класу полковник Олександр Венгер.

Практично кожного дня бойові вертольоті Мі-24 патрулюють прикордонні зони з сусідньою Ліберією, Гвінеєю та Малі.

– Графік дійсно напружений, адже маршрути польотів змінюються щотижня. За необхідності в будь-який момент ми готові підсилити вертолітну ланку зі складу 56 окремого вертолітного загону, – додав офіцер.

Українські вертолітники також транспортували до базового табору в Кот-д’Івуарі необхідне майно, продукти та інші побутові речі.